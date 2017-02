Un concept Peugeot 508 Prologue au Salon de Genève 2017 ?

Par Matthieu LAURAUX | Ecrit pour TF1 |

Tandis que l’on attend le programme de Peugeot et d’une éventuelle 308 restylée, un nouveau concept-car a été confirmé par le designer de la marque sochalienne, qui pourrait être la nouvelle berline.

Alors que le programme du stand Peugeot au Salon de Genève est encore mystérieux - bien que la compacte 308 restylée soit attendue -, le designer du constructeur nous dévoile un premier aperçu intriguant.





La future 508 ?

C’est sur un simple post sur Instagram que Gilles Vidal, designer en chef de Peugeot, que l’effervescence a débuté. Nous pouvons y lire : “Peugeot Fractal est notre dernier concept-car, et nous sommes prêts à en dévoiler un nouveau bientôt.” Sachant que l’évènement suisse ouvre le 7 mars prochain, il est quasiment certain que ce concept-car y soit destiné, le salon suivant étant trop lointain, celui de Shanghai en avril.





Encore mieux, sur la photo postée par le styliste automobile, un mystérieux véhicule drapé se dissimule au second plan derrière la Fractal, pour rappel prototype du Salon de Francfort 2015. Malgré le voile, nous y devinons une berline tricoprs, qui s’apparente grandement à la berline 508 nouvelle génération, ou du moins son show-car que l’on nommera “Prologue”. Cette dernière irait logiquement s’inspirer de l’Exalt, prototype présenté au printemps 2014 à Pékin, et largement illustrée dans les derniers messages de Gilles Vidal appuyant son utilisation pour la conception de la nouvelle “Prologue”.

► Voir les photos de la Peugeot Exalt Concept





L’hypothétique Peugeot 508 Prologue serait donc présentée le 7 mars au Salon International Automobile de Genève (Suisse), et exposé aux visiteurs du 9 au 19 mars. Des photos et teasers seront probablement divulgués dans les jours qui viennent pour les plus impatients.