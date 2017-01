Un designer ukrainien imagine la DeLorean du futur !

Par Tran HA | Ecrit pour TF1 |

La voiture idéale pour un quatrième volet de Retour vers le Futur...





Une DeLorean DMC-21 venue du futur

Très attendue par les fans, la refabrication de la DeLorean DMC-12 en petite série débutera en 2017, et devrait adopter quelques évolutions techniques comme une nouvelle motorisation pour la remettre au goût du jour, tout en conservant le design originel de la mythique DeLorean de 1981.

Et si la DeLorean Motor Company ne se contentait pas de reproduire un modèle existant, et commercialisait un nouveau modèle inédit, avec un design totalement revu tout en rendant hommage à la DMC-12 ? C'est le pari un peu fou que s'est lancé Yevheniy Bratchyk, qui nous propose sa vision d'une DeLorean "DMC-21" au design résolument futuriste !

Les portes papillon toujours au rendez-vous

Le designer ukrainien a imaginé un coupé deux places 100% électrique, qui reprend le concept des portes papillon de la DeLorean DMC-12. Les proportions rappellent le modèle mythique, mais tout le reste a été réinterprété avec des inspirations piochées dans l'univers des supercars d'aujourd'hui.

De nombreux petits détails contribuent à rendre l'ensemble très futuriste : la carrosserie est réalisée en matériau composite et recouverte d'un covering métallique, pour rappeler les panneaux en aluminium brossé de la DMC-12, tandis que la calandre avant dissimule les phares dotés d'une technologie laser. Plus surprenantes, les vitres latérales sont recouvertes d'un film reprenant la texture de la carrosserie, tandis qu'à l'arrière, l'aileron et le diffuseur sont mobiles, optimisant ainsi le flux d'air selon les conditions de roulage.

Les lignes sont galbées et épurées, et donnent l'impression d'une véritable sculpture mobile, particulièrement réussie. Un modèle de choix pour les prochains voyages de Marty McFly et du docteur Emmett Brown ?