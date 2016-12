Un incroyable prototype de la Ford GT à vendre

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

Rarissime. Et même absolument unique. Le 18 janvier prochain, la maison Russo and Steele présentera et mettra aux enchères le premier exemplaire fonctionnel (et aux caractéristiques particulières) de la fantastique Ford GT.





Le million d'euros ?

Le bolide américain est déjà un mythe en lui-même. Et chacun des exemplaires vendus au milieu de la dernière décennie vaut déjà une petite fortune. Imaginez donc les chiffres que peut atteindre ce prototype CP-1 (CP pour « Confirmation Prototype), l'un des premiers véhicules de développement. Fabriqué en 2003, portant le numéro de châssis 004, il est le premier exemplaire fonctionnel de la Ford GT puisqu’équipé d’un moteur, d’une transmission et d’un intérieur complet.





Mustang et Windstar

Malgré cela, le modèle n’est pas homologué pour la route, le moteur V8 ayant été doté d’une puce chargée de limiter la vitesse à environ 8km/h, et de divers instruments de mesure. Il est donc condamné à être exposé par son futur propriétaire, qui devra certainement débourser plus d’un million d’euros pour se l’offrir, le dernier prototype motorisé ayant été vendu à 798.000 euros.

Comme tous les modèles originaux, cette voiture de test possède de nombreux éléments qui n’ont pas été greffés sur les modèles de série, comme un ciel de toit en aluminium ou des sièges percés d’ornements argentés, trop coûteux. Elle a également hérité d’airbags de la Mustang, et de la colonne de direction d’un… Windstar !