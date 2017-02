Une deuxième image de la supercar Fittipaldi EF7 Vision GT dévoilée

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

Le très attendu supercar Fittipaldi EF7 Vision GT a un peu plus dévoilé ses lignes monstrueuses.





Fittipaldi, Pininfarina, HWA

Voilà qui risque encore de faire grimper l’attente. Pininfarina, la légendaire carrozzeria, a dévoilé un deuxième teaser de son supercar, mis au point avec le groupe d’ingénierie allemand, HWA et le célèbre pilote brésilien. Au début du mois, une première image de l’arrière avait été publiée.

Cette fois, un cliché de l’avant a été glissé sur le site officiel du designer italien. On y aperçoit un avant encore plus futuriste, où les gigantesques entrées d’air sont seulement entrecoupées par les lignes de feu.

600 chevaux

Le supercar, qui devrait être alimentée par un V8 de 600 chevaux, s’exposera en première mondiale au Salon de Genève. Elle sera l’une des stars du prochain volet du jeu vidéo Gran Turismo, attendu dans le courant de l’année. Mais elle sera aussi produite, probablement en très petite série, pour permettre aux heureux propriétaires d’en profiter sur circuit.

« Les propriétaires pourront compter sur la fiabilité, des coûts de maintenance faibles et des équipes mécaniques et techniques minimes, ce qui permettra plus de temps et de plaisir en piste », a même précisé le double champion du monde. On a déjà hâte de la découvrir.