Une Dodge Challenger spéciale pour fêter les 80 ans de Mopar

Entre les Ford Mustang, Chevrolet Camaro et Dodge Challenger... Difficile de choisir tant notre coeur balance. Mais il faut avouer que cette dernière possède de solides arguments, à commencer par une gamme très large.



Une Challenger bien optionnée

Pour ceux qui recherchent l'exclusivité avant tout, cette version Mopar est faite pour eux. Petit rappel. La marque Mopar est l'équipementier historique des productions Chrysler, Dodge et Jeep, à l'instar de Bosch en Europe.

Deux livrées seront disponibles en 80 exemplaires pour chacune : Bleu/Noir ou Gris/Noir... la discrétion est de mise... mais c'est juste une illusion.

Parmi les autres spécificités du modèle, on note des badges spécifiques, des jantes de 20 pouces à la finition spécifiques, alors qu'elle emprunte les sorties d'échappement de la sulfureuse version Hellcat. Pour parfaire cette panoplie, on trouve les freins Brembo et leurs étriers à 4 pistons.

Sous le capot, on retrouve le gros V8 de 6,4 litres dans sa version de 485 ch. Une puissance transmise aux roues arrière par l'intermédiaire d'une boîte manuelle à 6 rapports.

Enfin, l'habitacle se distingue par des seuils de portes spécifiques, mais aussi des broderies inédites, alors qu'un coffret collector sera remis aux heureux clients.

Présentée au Salon de Chicago, la Dodge Challenger Mopar 80th sera commercialisée au printemps.



