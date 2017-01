Moto du jour : Une Ducati 750 SS “Imola Evo” revue à la sauce Vee Two

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

Le préparateur australien Vee Two a dépoussiéré la mythique Ducati 750 SS pour la remettre au goût du jour et lui greffer un moteur aux caractéristiques remarquables.

Voilà une machine qui devrait plaire aux fans de Ducati, aux nostalgiques des années 1970 et même aux amateurs de sportivité.







Du neuf avec du vieux

C’est un temps que les moins de 40 ans ne peuvent connaître. Dans les années 1970, à une époque où le sport motocycliste engrangeait les très grandes avancées mécaniques des constructeurs, Ducati s’était fait remarquer en lançant la 750 SS, première moto commercialisant le système sophistiqué de commandes de soupapes « desmodromique » sur un moteur bicylindrique en « L ».





Son design avait adopté les mêmes courbes que les grands classiques de ces années-là, et ses 72 chevaux lui permettaient de dépasser les 200km/h.

122 chevaux

Vee Two, un préparateur australien réputé et spécialiste de la marque italienne, a choisi de redonner vie à la belle italienne, tout en lui transplantant un moteur « fait maison » des plus performants. Nommé « The Vee Two Ritorno Twin », le bloc, qui cube à 992cm3, est inspiré du Desmo V-Twin de Ducati, et est capable de développer 122 chevaux.

Pour rendre la bête plus docile, plus modifications ont été opérées : l’angle de braquage a été réduit, les carénages ont été revus, la fouche Öhlins FG511 de la Ducati 1098 S a été reprise, et des freins M4 de Brembo ont été installés. Le résultat est grandiose.