Une Honda NM4 Vultus revisitée pour le film Ghost in the Shell

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

Aux côtés de Scarlett Johansson, une Honda NM4 Vultus revue sera la star du film Ghost in the Shell, une science-fiction adaptée d’un manga japonais.

Entre Honda et le cinéma, il n’y a qu’un pas. Ou plutôt, une moto. La NM4 Vultus, modèle clivant révélé en 2014, s’est payé un joli lifting et offert un rôle au sein d’un film américain à gros budget : Ghost in the Shell. La machine néo-futuriste sera même l’une des stars de cette adaptation d’un manga japonais, puisqu’elle sera régulièrement montée par Scarlett Johansson.

Un maxi-scooter objet de cinéma

Il y a trois ans, la firme ailée avait révélé, aux côtés du fameux CBR650F, un mystérieux deux roues, au style reconnaissable entre mille. La NM4 Vultus, animée par un bicylindre de 745 cm3 capable de développer 54 chevaux, se vantait d’être la fusion parfaite entre un scooter et une moto. Allure sportive et assise confortable, face avant musclée, arrière plus civilisé, le monstre avait suscité la curiosité. Il devrait, désormais, capter l’attention du plus grand nombre dans une version revue spécialement pour la production américaine.

Honda s’offre un premier rôle

Ce modèle spécial « Ghost in the Shell », au carénage encore plus agressif et à l’assise surélevée, a été imaginé par l’équipe du film et mis au point en collaboration avec le constructeur japonais, qui n’a pas hésité à fournir ses croquis de conception. En échange, la marque s’est offert un joli coup de pub puisque la moto exposera les badges Honda. Mais avant de s’afficher dans les salles de cinéma, elle s’exposer au Salon moto d’Osaka, dès ce samedi 18 mars.