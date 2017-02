Une Lotus Evora Sport 410 unique pour rendre hommage à l’Esprit S1 de James Bond

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

Lotus a dévoilé une édition unique de l’Evora Sport 410 faisant référence à l’un des bolides ayant été utilisé par James Bond, l’Esprit S1.





Tous les prétextes sont bons pour imaginer des éditions limitées. Le constructeur britannique l’a encore prouvé, puisqu’il vient de lever le voile sur un exemplaire unique de son modèle sportif, chargé de célébrer le 40e anniversaire du passage de l’Esprit S1 dans le film «James Bond : l’espion qui m’aimait » en 1977.

Même immatriculation

Esthétiquement, le bolide hérite donc d’une livrée globale noire et blanche, de plusieurs éléments de fibre de carbone (diffuseurs avant et arrière). Chaque détail pouvant faire référence à sa devancière a été transposé avec soin, comme cette fine ligne noire, souvent présente sur les modèles de l’époque, et ceinturant la caisse de l’Evora Sport 410. Même les lettres et les chiffres de la plaque aperçue dans le film (« PPW 306R ») ont été repris.





Prix secret

A l’intérieur, on retrouve un tartan écossais (souvenez-vous qu’Andrew Bond, père de l’agent 007, était originaire de Glen Coe) composé de rouge et de noir, et un pommeau de levier en bois. Le capot renferme encore le bloc 6 cylindres de 3,5L capable de développer 410 chevaux. Grâce à un poids très contenu (1280kg), elle peut avaler le 0 à 100km/h en moins de 3,9 secondes. Son prix ? Lotus a préféré le garder secret. Parce qu’il fallait coller au mieux à l’agent du MI6…