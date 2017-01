Une précieuse Ducati 748CC TT1 de 1984 en vente aux enchères

Par Estelle SANZO | Ecrit pour TF1 |

Pour sa nouvelle vente aux enchères sous le signe de la moto, la maison Bonhams a posé ses bagages à Las Vegas (aux Etats-Unis). C'est d'ailleurs ce jeudi 26 janvier 2017, que se disputeront moult collectionneurs face aux lots proposés par l'entreprise britannique. Au menu : une Harley-Davidson VL "Bobber" (1932), une BMW 600CC R69 (1957) ou encore une Yamaha MT-01 (2004). Mais parmi ces deux roues motorisés, un bolide risque d'attirer tous les regards. Il s'agit sans aucun doute de la Ducati 748CC TT1 de 1984.

Une vente aux enchères à partir de 120.000 €

En effet, la Ducati TT1 et sa descendance légendaire, la Ducati 750 F1, sont devenues au fur et à mesure des années, les modèles les plus recherchés et les plus rares du catalogue Ducati. Sortie de l'usine en 1984, le TT1 était un vélo course partageant la même base que la TT2, une moto de 600cc.

Mais pour intégrer cette moto à votre collection, pas question d'avoir le porte-monnaie en peau de hérisson. Cette dernière est estimée entre 120.000 et 140.000€. Résultat, pour se targuer d'avoir dans son garage un bijou d’exception, il faudra alors proposer la meilleure offre.

