Une rare BMW M1 retrouvée après avoir passé 34 ans dans un garage

Elle faisait partie des meubles

Mint Classics, un garage allemand spécialisé dans les BMW, a découvert une superbe BMW M1 de 1980, qui a été laissée à l'abandon depuis 34 ans. En effet, la voiture n'a pas été touchée depuis 1982, et a été retrouvée sous une impressionnante couche de poussière, avec des déchets et divers équipements posés sur son capot et son toit, comme s'il s'agissait d'un vulgaire meuble.

La petite sportive, qui possède encore ses pneus Pirelli d'origine, n'affiche qu'à peine 7329 km au compteur. Malgré toute la poussière accumulée à l'intérieur et à l'extérieur, elle semble être dans un excellent état : Mint Classics s'apprête à lui offrir une restauration complète, une opération qui ne devrait pas poser trop de problèmes, à l'exception peut-être de sa mécanique qui doit probablement être fatiguée.





Une production très limitée

Sous son capot, nous retrouvons un six-cylindres en ligne de 3,5 litres de cylindrée, placé en position centrale arrière. Il développe 277 chevaux pour 330 Nm de couple, lui permettant d'abattre le 0 à 100 km/h en à peine 5,6 secondes, pour une vitesse maximale de 262 km/h.

Présentée en 1978 au Salon de l'Automobile de Paris et produite jusqu'en février 1981, la BMW M1 (type E26) fut un véritable échec commercial. Elle n'a été produite qu'en 455 exemplaires : une rareté qui en fait aujourd'hui une voiture très prisée des collectionneurs, qui s'échange à des prix avoisinant parfois le demi-million d'euros...