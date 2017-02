Vidéo : la Ford GT 2017 se baigne en eau froide

Par Estelle Sanzo | Ecrit pour TF1 |

"Dans la Ford GT, tout est tourné vers la performance". C'est en ces termes que Raj Nair, vice-président exécutif de Ford en charge du développement produit, qualifiait la bombe américaine à l'annonce de ses prouesses. Souvenez-vous, après 2 ans de mystère, Ford brise le silence à la fin janvier 2017 en dévoilant la motorisation de sa supercar. Résultat, le constructeur a animé sa sportive d'un moteur V6 3,5 litres fort de 647 ch lui permettant ainsi d'atteindre une vitesse de pointe de 347 km/h. Si cette cavalerie lui permet d'être la Ford la plus puissante et la plus rapide jamais produite, elle lui permet également de s'aventurer sur tout type de terrain.





Un test grandeur nature

La preuve en vidéo. Histoire de voir ce qu'elle dans le ventre, Ford a testé sa GT dans des conditions extrêmes. Entouré par un paysage enneigé, l'engin s'attaque à un canal d'eau... et rien ne semble l'arrêter ! Comme un poisson dans l'eau, la sportive relève haut la main le défi qui lui a été demandé. Une démonstration de taille qui permet à la Ford GT de laisser - une fois de plus - ses admirateurs bouche bée...