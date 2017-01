Vidéo : la Ford Mustang restylée 2017 se dévoile en images

Par Tran HA | Ecrit pour TF1 |

De discrètes modifications qui changent complètement le caractère de la célèbre pony car...





Une nouvelle face avant plus sage

Lancée en 2014, la sixième génération de Ford Mustang s'offrira cette année une mise à jour de mi-carrière. Déjà aperçue en cours d'essais sur la route par le biais de photos espion, la Ford Mustang restylée 2017 se dévoile intégralement par le biais de cette vidéo officielle qui a fuité sur le site "Mustang6G".

On y découvre une Ford Mustang GT de couleur jaune, avec des modifications qui portent essentiellement sur la face avant, avec un bouclier avant dont la partie basse a été redessinée. Nous observons une prise d'air inférieure plus affinée, ainsi que de discrètes écopes latérales, accompagnées de feux avant à LED qui ont été revus. Bien que les changements soient minimes, la personnalité de la Mustang semble avoir changé : la fameuse pony car américaine paraît maintenant bien plus sage...





Moteur V6 et boîte automatique 10 rapports

A l'arrière, les modifications sont plus discrètes avec un extracteur revu ainsi que la présence d'un becquet, qui devrait faire partie d'un "Performance Pack" optionnel. Aucune information officielle n'a été dévoilée pour le moment, mais les motorisations actuelles, un 2,3 litres EcoBoost de 317 chevaux ainsi qu'un V8 5,0 litres de 421 chevaux, devraient être reconduites, avec selon les rumeurs l'arrivée d'un nouveau bloc V6 de 3,7 litres de cylindrée.

Le restylage de la Mustang 2017 serait également accompagné d'une nouvelle boîte automatique à 10 rapports, conçue en partenariat avec General Motors, et que l'on retrouve également sur la Chevrolet Camaro ZL1, ou encore le pick-up Ford F-150 qui est en tête des ventes en Amérique du Nord.

La Ford Mustang restylée devrait être prochainement dévoilée, probablement à l'occasion du Salon de Genève, qui se tiendra du 9 au 19 mars 2017.