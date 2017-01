Vidéo Insolite : une Lamborghini Aventador dorée accidentée en Pologne

Par Tran HA | Ecrit pour TF1 |

Cette belle supercar italienne se souviendra de son passage en Europe...





Une Lamborghini Aventador Roadster dorée

Le propriétaire de cette Lamborghini Aventador LP 700-4 Roadster, apparemment originaire des Etats-Unis si l'on se fie à la plaque d'immatriculation provenant de l'état de Floride, a fait peindre sa supercar avec une peinture dorée qui ne passe pas inaperçu. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il aurait dû regarder à deux fois avant de s'engager dans cette intersection située dans la ville de Varsovie en Pologne !

La scène a été filmée de nuit par un piéton, visiblement attiré par l'allure de la supercar italienne. Malgré la faible qualité de la vidéo, nous pouvons observer que la Lamborghini a bien franchi l'intersection lorsque son feu tricolore était au vert, le feu piéton étant incontestablement rouge. Il semblerait alors que l'autre automobiliste impliqué ait tout simplement oublié de s'arrêter au feu rouge...





Une facture de réparations salée

Malheureusement, les événements se sont déroulés assez vite et le crash entre les deux voitures était inévitable. Sur cette photo prise après l'accident, on peut remarquer que les dégâts sont relativement importants sur la partie avant droite de la Lamborghini : aile cassée, bouclier avant disloqué, capot déformé suite à l'impact... Et probablement d'autres organes qui ont été touchés lors de cet accident de la route, et qui devraient rapidement faire gonfler la note des réparations.

Fort heureusement, la mécanique située en position centrale arrière est intacte : pour rappel, la Lamborghini Aventador LP700-4 Roadster est équipée d'un moteur V12 atmosphérique de 6,5 litres de cylindrée, délivrant 700 chevaux et 690 Nm de couple aux quatre roues motrices par l'intermédiaire d'une boîte automatique à sept rapports, lui permettant d'abattre le 0 à 100 km/h en 3,0 secondes pour une vitesse maximale de 350 km/h.