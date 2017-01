Vidéo : Spectaculaire crash entre Massa et Wehrlein à la Race of Champions

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

Pascal Wehrlein a été victime d’un spectaculaire accident suite à un accrochage avec Felipe Massa, qu’il venait de défier lors d’une course de la Race of Champions. Heureusement sans conséquence pour la santé des pilotes et copilotes.

Le crash a de quoi donner quelques sueurs froides mais pas de bobo à déplorer.







La saison 2017 de Formule 1 n’a pas encore débuté. Mais les pilotes se font déjà de belles frayeurs. Ce samedi 21 janvier, Felipe Massa et Pascal Wehrlein se sont livré un duel haletant durant la traditionnelle Race of Champions. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu. Surtout après le passage de la ligne d’arrivée.

Tonneau

Alors que le Brésilien venait de remporter cette course comptant pour la phase de poules, l’Allemand, lui, a percuté un Tecpro juste après le drapeau à damiers, perdant le contrôle de sa bi-place, une Polaris Slingshot à trois roues, utilisé par les deux hommes. Dans le virage suivant, le protégé de Mercedes a de nouveau percuté les barrières, avant d’effectuer un tonneau.





« Je l’ai probablement trop regardé »

Fort heureusement, aucun pilote n’a été blessé, et l’officiel Sauber de 22 ans s’est extirpé sans problème de son bolide. « J'ai d'abord heurté la barrière avec l'avant droit, et cela m'a propulsé sur Felipe... Je l’ai probablement trop regardé et c'est pour ça que j'ai heurté la barrière », a-t-il confié. Plus de peur que de mal.