Vidéo Teaser : Kia dévoile quelques détails de la future Kia GT 2017

Par Tran HA | Ecrit pour TF1 |

Le Salon de Détroit approche à grands pas et le constructeur coréen nous en dévoile un peu plus sur la Kia GT, sa nouvelle berline au tempérament sportif, par le biais d'une nouvelle vidéo teaser diffusée sur internet.

La présentation officielle est attendue pour le 8 janvier prochain...





Elégante et technologique

Ces dernières semaines, Kia a multiplié les vidéos teasers pour annoncer l'arrivée de sa nouvelle berline, la Kia GT. Nous avons notamment pu la voir en cours d'essais sur le mythique circuit allemand du Nürburgring, où elle revendique une vitesse maximale de 244 km/h, ou encore un 0 à 100 km/h abattu en 5,1 secondes. Sur une vidéo plus récente, nous avons pu découvrir la silhouette de la Kia GT, qui restait encore dans l'ombre.

Même si nous avions déjà pu la découvrir intégralement il y a peu, avec des photos volées de la Kia GT dans son usine coréenne, désormais, Kia nous dévoile sur cette quatrième vidéo-teaser quelques détails supplémentaires sur sa nouvelle berline. On y voit notamment les feux avant, à la signature lumineuse technologique constituée de LED aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, la malle arrière, la grille de calandre, les prises d'air latérales ainsi que sur le capot, et même une partie de son intérieur à travers son toit ouvrant.





Un V6 bi-turbo de 350 chevaux ?

On y découvre également les rétroviseurs rabattables intégrant une fonction de surveillance d'angles morts, sa quadruple sortie d'échappement chromée, ou encore son moteur. Selon les rumeurs, la future Kia GT proposerait plusieurs motorisations essence et diesel, dont la version la plus puissante serait un V6 3,3 litres bi-turbo développant environ 350 chevaux.

La nouvelle Kia GT sera présentée dans quelques jours à l'occasion du Salon de Détroit, qui ouvrira ses portes du 8 au 22 janvier 2017.