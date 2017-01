Vidéo teaser : la plus extrême des Bentley jamais produites ?

Par Tran HA | Ecrit pour TF1 |

Bentley a publié une vidéo teaser d'un nouveau modèle, qui sera dévoilé à l'occasion du Salon de Détroit, et qui s'annonce déjà comme la plus extrême des Bentley de tous les temps !

Rendez-vous est pris le vendredi 6 janvier 2017 pour le lever de voile...





Des attributs résolument sportifs

Sur ce court teaser vidéo de 17 secondes, Bentley nous présente quelques détails de sa future sportive, que l'on découvre dans la pénombre : une prise d'air en carbone, de larges jantes alliage bi-ton au traitement sportif accompagnés de disques de freins percés ainsi que d'étriers rouges siglés Bentley, sans oublier un large aileron arrière en carbone.

Autant d'éléments qui annoncent le tempérament de cette future Bentley qui s'annonce déjà très sportive. Et le constructeur britannique accompagne ces images par une simple phrase : "La plus extrême des Bentley de tous les temps arrive", ainsi que la date du 6 janvier 2017, à laquelle elle sera révélée au public, dans le cadre du Salon de Détroit.





Une version extrême de la Bentley Continental GT ?

Selon les rumeurs, ce futur modèle serait une déclinaison radicale de la Continental GT, qui porterait le nom de Bentley Continental GT Supersports, et qui serait équipée d'un moteur W12 bi-turbo de 6,0 litres emprunté à la Continental GT Speed, mais dont la puissance dépasserait allègrement les 642 chevaux de cette dernière. Une version plus extrême encore que la Bentley Continental GT3-R, inspirée de la compétition avec son V8 bi-turbo de 4,0 litres développant 580 chevaux et 700 Nm de couple, plus modeste en puissance mais dont l'allègement conséquent lui permet d'abattre le 0 à 100 km/h en 3,8 secondes !

Pour en savoir plus, rendez-vous dans quelques jours pour la présentation officielle de cette nouvelle Bentley qui sera exposée au Salon de Détroit, qui ouvre ses portes du 8 au 22 janvier 2017.