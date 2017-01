[VIDEOS] Cars 3 – Flash McQueen, Jackson Storm, Cruz Ramirez : Les trois principaux bolides révélés !

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

Cars manie, presque aussi bien que les grands constructeurs, l’art du teasing. Disney, et Pixar, les deux studios qui coproduisent le film l’ont encore prouvé.





Storm, l’homme à battre

Cars n’est plus qu’un simple film d’animation. Les deux premiers volets de la saga ont rencontré un incroyable succès dans tous les cinémas du monde, et créé une véritable attente pour le troisième opus.





Annoncé plus sombre que les deux précédents, notamment pour séduire un public encore plus large, Cars 3 mettra en lumière deux nouveaux personnages : Jackson Storm, le nouveau rival de Flash McQueen, et Cruz Ramirez, une nouvelle alliée.





Plus de 4.500 chevaux ?

Les trois bolides ont été révélés, à la manière des grandes marques, dans de courtes vidéos dévoilant leurs nouvelles lignes. Jackson Storm, tout de noir (et même de fibre de carbone) vêtu et agrémenté de plusieurs touches de bleu, a pris de furieux airs de la Devel Sixteen, un hypercar hors du commun alimenté par un V16 de…. 4.515 chevaux !





Pour permettre à Flash McQueen de le battre, l’aide de Cruz Ramirez, une coach de course aux allures de Corvette, n’aura rien de superflu. Pour découvrir ces trois véhicules en action, rendez-vous le mercredi 2 août prochain.