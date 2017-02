Voici la nouvelle Gemballa Avalanche, une Porsche 991 survitaminée !

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

Le préparateur allemand Gemballa a dévoilé une nouvelle Avalanche, aux allures dignes d'un jeu vidéo, et basée sur la Porsche 911 Turbo.

Gemballa a retrouvé de sacrées couleurs ! La preuve avec cette nouvelle Avalanche plutôt... monstrueuse.





C'est l'histoire d'un préparateur allemand pas comme les autres, à l'histoire un peu particulière et aux créations toujours bien, bien visibles. Il aurait suffi de jeter un coup d'oeil à cette GTP 720 basée sur une Porsche Panamera ou à cette MIG-U1, basée sur la Ferrari Enzo. Mieux (ou pire, c'est selon), l’atelier vient maintenant de dévoiler une incroyable Avalanche, basée sur la Porsche 991 Turbo, et légèrement modifiée.





L’exubérance à son paroxysme

En réalité, seul l’aspect global du bolide de Zuffenhausen a été conservé. Le reste n’est qu’exubérance et opulence. Jugez plutôt : un kit carrosserie ultra-large, un aileron arrière à trois niveaux, une livrée violette très flashy, des jantes dorées incapables de masquer des étriers rouges surdimensionnés, et des échappements qui ressemblent fort à des réacteurs d’avion. Voilà pour l’esthétique.

820 chevaux !

Pour l’aspect mécanique, oubliez les 540 chevaux de la 911 Turbo. Ou alors, ajoutez-lui, par exemple, la puissance d’une Peugeot 308 GTi (et plus encore). Oui, oui, vous ne rêvez pas. Cette Gemballa Avalanche s’équipe d’une motorisation capable de développer 820 chevaux, pour un couple ahurissant de 950 Nm. Rien que cela. Pour la découvrir de plus près, rendez-vous au Hall 6 du Salon de Genève, du 9 au 19 mars.