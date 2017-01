Voiture autonome : Tesla débauche un ingénieur d'Apple

Par Tran HA | Ecrit pour TF1 |

Tesla accélère le développement de son système de conduite autonome .





Un vétéran d'Apple change de camp

C'est une pratique courante dans la Silicon Valley : les entreprises et start-ups technologiques s'arrachent les meilleurs ingénieurs de la région pour leur permettre de développer leurs activités. Tesla Motors n'est pas en reste et a annoncé avoir débauché Chris Lattner, un ingénieur qui a travaillé durant plus d'une décennie chez Apple.

On lui doit notamment le langage de programmation Swift, destiné à la création d'applications pour l'écosystème Apple. Chez Tesla, il dirigera l'équipe en charge du développement d'Autopilot, le système d'assistance à la conduite du constructeur californien, qui vise l'autonomie totale. Il rejoint ainsi Matt Casebolt et Doug Field, deux anciens de chez Apple également passés chez Tesla.





Des Tesla bientôt 100% autonomes

Une situation assez ironique lorsque l'on sait qu'Elon Musk s'était attaqué en 2015 à la marque à la pomme, en affirmant qu'Apple est le "cimetière" de Tesla : en effet, pour développer son projet d'Apple Car, le géant de l'informatique avait recruté d'anciens employés licenciés de Tesla.

Très controversé à cause d'accidents causés par des propriétaires de Tesla imprudents, le système Autopilot évoluera grâce à un nouveau système dénommé Tesla Vision, doté de 8 caméras et 15 capteurs ultrasons, et qui équipera toutes les nouvelles Tesla, leur permettant ainsi une autonomie totale.

Le système est encore en cours de développement et Elon Musk promet une démonstration concrète d'ici la fin de l'année 2017.