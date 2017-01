Les voitures construites au Mexique vont-elles payer le mur de Donald Trump ?

Par Victoire de Faultrier-Travers | Ecrit pour TF1 |

Si ce ne sont pas les Mexicains qui paieront le mur, ce seront les Américains selon la nouvelle présidence...



Donald Trump l'avait promis pendant sa campagne : un mur entre les États-Unis et le Mexique sera construit. Il restait la question du financement de ce projet. Le quarante-cinquième président américain a trouvé la solution : taxer à hauteur de 20% les biens importés du Mexique (3e partenaire économique des États-Unis), dont l'automobile. Dès début janvier, à l'aube de l'ouverture du salon de Detroit, Donald Trump affole General Motors et ses homologues en affirmant vouloir appliquer une taxe aux voitures produites puis exportées du Mexique.



Une réforme globale de la fiscalité

Aucune précision quant à la manière dont la taxe fonctionnera, mais Sean Spicer (porte parole de Donald Trump) assure que cette dernière permettra de "récolter 10 milliards de dollars par an" pour payer le mur. Par conséquent, les constructeurs de voitures augmenteront leurs prix pour s'assurer une marge.



Les marques Ford, Lincoln, Dodge, Toyota, Mazda, Jeep, Fiat, Volkswagen, Nissan et Honda augmenteraient d'une moyenne de 4.000 dollars le prix de certains modèles (environ 3.500 euros), notamment des véhicules plutôt bon marché et prisés par le commun des Américains. Par exemple, la Ford Fiesta passerait ainsi de 13.600 à 16.300 dollars, la Dodge Journey de base de 21.145 à 25.374 dollars, ou encore un Audi Q5 d'entrée de gamme grimpant de 41.000 à plus de 49.000 dollars . Pas négligeable.



De fortes hausses qui risquent de plonger une partie de l'économie automobile américaine dans l'incertitude.