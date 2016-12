Les voitures neuves toujours plus chères

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

Le journal Les Echos vient de révéler les résultats d’une étude démontrant que les voitures neuves deviennent de plus en plus inaccessibles.





4.000 euros de plus qu’en 2006

La voiture est, plus que jamais, un produit de luxe. Et les détails de l’étude dévoilée ce lundi 26 décembre par Les Echos le confirment. Commandée par un constructeur resté anonyme, et réalisée par un organisme indépendant, l’observation a confirmé que les Français n’avaient jamais autant dépensé qu’en 2016 pour s’acheter un véhicule neuf, le prix moyen déboursé atteignant 24.300 euros. C’est, surtout, 4,5% de plus que l’année précédente. En 2006, les citoyens dépensaient 4.000 euros de moins.





Course à la technologie

Cette hausse est encore le fruit des mêmes penchants. Les constructeurs ont dû produire des efforts considérables pour répondre aux nouvelles normes écologiques sans perdre en efficience. Le downsizing, plus coûteux car plus difficile à développer, est l’un des responsables de cette augmentation. La multiplication des options et des gadgets en est un autre. Et la transition vers un modèle technologique toujours plus pointu (l’affichage tête haute chez les constructeurs allemands, ou l’i-Cockpit chez Peugeot en sont des exemples) risque encore d’accentuer cette tendance. Pour dépasser la barre des 25.000 euros dans les prochaines années ? Très sûrement.