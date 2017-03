La Volkswagen Arteon se dévoile entièrement juste avant le Salon de Genève 2017

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

Fin du suspense. Ces derniers mois, Volkswagen n’a cessé de la suggérer, de la teaser, de l’évoquer. Cette fois, l’Arteon, le modèle sur lequel repose de gigantesques attentes, s’est entièrement découvert en photos du constructeur, quelques heures avant sa présentation officielle au Salon de Genève 2017.

Pensée et réalisée pour marquer un véritable renouveau, et surtout une montée en gamme notable en comparaison de la Passat CC originelle, l’Arteon laisse transparaître un vrai caractère, élégant, incarné à l’avant par une nouvelle calandre massive liant les optiques, et à l’arrière par une poupe lui donnant des allures de fastback.

►La Volkswagen Arteon en photos officielles





La plus spacieuse de son segment ?

A l’intérieur, Volkswagen ne s’est permis aucune étourderie. Les matériaux s’annoncent nobles, le tableau de bord digitalisé est complété par un grand écran central. Comme attendu, l’espace intérieur apparaît vaste, et il devrait l’être encore plus à l’arrière, puisque son empattement a été étiré de 13cm pour le porter à 2,84m.

Sous le capot, elle hérite des moteurs 4 cylindres maison, développant 150 à 280 chevaux. Ce dernier sera bien entendu accompagné de série d’une transmission intégrale 4Motion et de la boîte à double embrayage à 7 rapports de référence.