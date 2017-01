Volkswagen Golf restylée 2017 : les tarifs à partir de 19.060 euros

Par Tran HA | Ecrit pour TF1 |

Les tarifs de la nouvelle Volkswagen Golf restylée débutent à partir de 19.060 euros (les prix affichés correspondent à la silhouette 3 portes : pour la version 5 portes, ajoutez 840 euros).





De nombreuses motorisations et finitions disponibles

Désormais disponible à la commande, la nouvelle Volkswagen Golf restylée s'affiche en entrée de gamme à 19.060 euros, pour une finition "Trendline" équipée du bloc essence 1.0 TSI de 85 chevaux avec boîte mécanique BVM5. Pour le premier prix en diesel, comptez 23.540 euros pour une version Trendline dotée du 1.6 TDI 90 chevaux avec BVM5.

Le second niveau de gamme "Confortline" est accessible moyennant un surcoût de 2.520 euros, à partir de 23.820 euros en essence (avec le bloc 1.0 TSI 110 BVM6) et 26.060 euros en diesel (avec le 1.6 TDI 90 chevaux BVM5). Le troisième niveau de gamme "Carat" est accessible moyennant un surcoût de 2.370 euros, à partir de 27.190 euros en essence (avec le bloc 1.4 TSI 125 BVM6) et 29.130 euros en diesel (avec le 1.6 TDI 115 chevaux BVM5).

Enfin, le haut de gamme est représenté par la finition "Carat Exclusive", est accessible moyennant un surcoût de 4.250 euros et uniquement disponible en 5 portes. Elle débute à 32.280 euros en essence (avec le 1.4 TSI 125 chevaux BVM6) et 34.220 euros en diesel (avec le moteur 1.6 TDI 115 chevaux BVM5).

Une édition spéciale de lancement

Mais ce n'est pas tout : la Golf GTD est disponible à partir de 35.800 euros (avec le 2.0 TDI 184 BVM6) et la Golf R est proposée à partir de 43.980 euros (avec le 2.0 TSI 310 4Motion BVM6). Les "Trendline Business" et "Confortline Business" sont également disponibles pour les professionnels, et les tarifs des Golf GTE, Golf GTI, Golf SW et e-Golf n'ont pas encore été dévoilés.

Pour 300 euros de plus qu'une Confortline, la série spéciale limitée "First Edition" dispose en plus de la caméra de recul, des rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, ainsi que d'un système d'infotainment "Discover Media" accompagné d'un abonnement de 36 mois aux services connectés Car-Net.