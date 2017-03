La Volkswagen Polo 2017 déjà photographiée sans camouflage !

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

Elle est la petite star de Volkswagen attendue cette année. La marque allemande l’a teasée une première fois au Salon de Genève, et a prévu de la dévoiler en images en juin avant de l’exposer au grand public lors du prochain Salon de Francfort, au mois de septembre. Mais deux photos, publiées par nos confrères de Cars, montrant la sixième génération de la Polo dépourvue de tout camouflage, viennent peut-être de faire voler en éclat ce plan minutieusement élaboré par la firme.

Encore plus proche de la Golf

Ces clichés, pris en Afrique du Sud, confirment qu’il faudra plutôt s’attarder sur l’habitacle, les motorisations et les technologies embarquées pour y voir une véritable révolution. Esthétiquement, la nouvelle Polo évoluera véritablement pour s’apparenter encore plus à sa grande sœur, la Golf.





Beaucoup plus grande ?

La source annonce même une longueur accrue de 200mm, ce qui la placerait au-dessus de la Golf IV en termes de dimensions. Bien qu’elle doive effectivement s’étendre, il y a fort à parier qu’elle contiendra ses mensurations en-deçà des 4.100 millimètres, comme la SEAT Ibiza, dont elle partagera la fameuse plateforme modulaire MQB en version A0.

Nouveaux blocs

Pour son panel de moteurs, cette Polo devrait adopter un trois cylindres 1,0L essence revu à environ 76 chevaux, et abandonner les blocs 1,4L et 1,6L au profit d’un moteur 1,5L capable de distiller entre 140 et 160 chevaux. Sa version sportive, la GTI, déjà photographiée, devrait suivre les mois suivants.