Volvo XC60 2017 : Une première photo teaser !

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Alors que la première photo du concept-car Peugeot Instinct vient d'être publiée, c'est au tour de Volvo de faire de même avec le XC60, son SUV compact.



[Essai : Volvo XC60 - 28/09/2008]



Volvo reste secret mais…

Volvo a beau jouer au petit cachotier en ne dévoilant aucun nom officiel, difficile de ne pas voir avec la photo diffusée le futur XC60, le SUV compact de la marque suédoise. Grâce au premier cliché divulgué, on remarque que les phares avants rejoignent la calandre en intégrant des feux de jour en forme de T (ou en marteau de Thor selon le terme officiel de Volvo).



Bien évidemment, on attend de voir d'autres photos pour avoir une idée du look complet du véhicule mais on peut estimer que le Volvo XC60 reprendra les lignes de son grand-frère, le XC90. Sur le plan technique, le XC60 devrait reposer sur la plate-forme SPA qui équipe déjà les XC90, V90 et S90. Le nouveau venu pourrait ainsi être plus léger que son prédécesseur, commercialisé en 2008.

Présent à Genève

Le nouveau Volvo XC60 sera présenté le 7 mars prochain, deux jours avant l'ouverture du Salon de Genève. Il sera bien évidemment exposé ensuite au Salon de Genève. Il amorce le renouvellement de la gamme XC puisque le XC40 fera prochainement son apparition.



► Scoop : le prochain Volvo XC60 2017 aperçu aux Etats-Unis

► Scoop : le futur Volvo XC60 2017 surpris aux Pays-Bas



[Essai Vidéo : Le nouveau Volvo XC90]