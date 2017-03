WRC 2017 – Rallye du Mexique : Kris Meeke offre sa première victoire à la Citroën C3

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Dimanche, pour la dernière journée du Rallye du Mexique, les pilotes n'avaient que deux spéciales à parcourir. Solide leader, Kris Meeke s'est pourtant fait une petite frayeur.



Kris Meeke se retrouve sur un parking !

Lors de l'avant-dernière spéciale, Kris Meeke avait encore une fois marqué les esprits en signant le temps scratch, son cinquième du week-end, prenant au passage 6,3 secondes supplémentaires d'avance sur son principal poursuivant, Sébastien Ogier.



Mais lors de la Power Stage, à quelques kilomètres de l'arrivée, la Citroën C3 WRC du Britannique se déportait sur l'extérieur d'un long virage à droite. La voiture basculait dans le dévers pour se retrouver… dans un parking de spectateurs ! Grâce à son sang-froid, Meeke parvenait à remonter sur la route en quelques secondes. Il franchissait la ligne d'arrivée en vainqueur, pour 13''8 !



Citroën renoue avec la victoire

Avec ce résultat, Kris Meeke et son coéquipier Paule Nagle offrent à Citroën la première victoire de la C3 WRC 2017. C'est également le quatrième succès de Kris Meeke et Paul Nagle en WRC, après l'Argentine 2015, le Portugal et la Finlande 2016. Il s'agit aussi de la 97e victoire de Citroën en WRC !



Même s'il n'a pas pu rattraper Kris Meeke, Sébastien Ogier était satisfait de sa deuxième place, surtout qu'il reprend la tête du championnat au détriment de Latvala : "C'est une grosse performance. Avec mon ordre de départ défavorable vendredi, je ne peux que me satisfaire d'une deuxième place. J'aurais signé pour cette place avant le départ. Ce sont en plus de gros points au Championnat, dont je reprends la tête. Je suis vraiment satisfait."



Les pilotes ont désormais rendez-vous dans un peu moins d'un mois avec le mythique Rallye de Corse, qui se déroulera du 6 au 9 avril.



LES CLASSEMENTS A L'ISSUE DU RALLYE DU MEXIQUE

CLASSEMENT FINAL DU RALLYE DU MEXIQUE

1. Meeke / Nagle (Citroën C3 WRC) 3h22'04''6

2. Ogier / Ingrassia (Ford Fiesta WRC) +13''8

3. Neuville / Gilsoul (Hyundai i20 WRC) +59''7

4. Tanak / Jarveoja (Ford Fiesta WRC) +2'18''3

5. Paddon / Kennard (Hyundai i20 WRC) +3:32''9

6. Latvala / Anttila (Toyota Yaris WRC) +4'40''3

7. Hänninen / Lindstrom (Toyota Yaris WRC) +5'06''2

8. Sordo / Marti (Hyundai i20 WRC) +5'22''7

15. Lefebvre / Moreau (Citroën C3 WRC) +51'35''9



CHAMPIONNAT DU MONDE PILOTES

1. Sébastien Ogier – 66 points

2. Jari-Matti Latvala – 58 points

3. Ott Tanak – 48 points

4. Dani Sordo – 30 points

5. Thierry Neuville – 28 points

6. Kris Meeke – 27 points

7. Craig Breen – 20 points

8. Elfyn Evans – 20 points

9. Hayden Paddon – 17 points

10. Stéphane Lefebvre – 10 points

11. Juho Hanninen – 9 points

12. Andreas Mikkelsen – 6 points

13. Jan Kopecky – 4 points

14. Pontus Tidemand – 3 points

15. Bryan Bouffier – 1 points

16. Teemu Suninen – 1 points



CHAMPIONNAT DU MONDE CONSTRUCTEURS

1. M-Sport WRT – 103 points

2. Toyota Gazoo Racing WRT – 67 points

3. Hyundai Motorsport – 65 points

4. Citroën Total Abu Dhabi WRT – 55 points



[Mondial de l'Auto 2016 : Citroën C3 WRC, le retour au championnat de rallye]