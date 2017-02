Zenvo dévoilera l'hypercar TS1 GT Anniversary au Salon de Genève

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Lors du Salon de Genève 2016, Zenvo avait fait sensation en présentant deux nouveaux modèles : la TS1 et la TSR. Un an plus tard, Zenvo s'apprête à revenir en Suisse pour dévoiler la TS1 GT Anniversary. Mais que cache ce nom étrange ?

[No Limit : Zenvo ST1, l'hypercar danois de 1.104 chevaux]



Près de 1.200 chevaux ?

Le constructeur danois garde le mystère sur son futur modèle mais vient d'en dévoiler les premières photos. Et franchement... on ne voit rien. Une roue et une montre, bref, pas grand chose à se mettre sous la dent.

Mais en principe, ce nouveau bolide, conçu pour les dix ans de la marque, pourrait être équipé d'un V8 5,8 litres biturbo de 1.150 chevaux. Certaines rumeurs évoquent même une vitesse de pointe dépassant les 400 km/h !

Rendez-vous au Salon de Genève, du 9 au 19 mars pour en savoir plus !

