Zero to 60 GTT : la Ford Mustang sauce GT affiche ses tarifs !

Par Julien PEREIRA

Les prix de la GTT, sorte de fusion entre la Ford GT et la Ford Mustang mise au point par le préparateur Zero to 60 Designs, sont désormais connus.

Prenez une Ford Mustang, donnez-lui des airs et quelques éléments de la mythique GT, et vous obtenez la somptueuse GTT (pour Gran Turismo Tribute), bijou ronflant préparé par Zero to 60 Designs, dont les prix viennent d’être dévoilés.





2 déclinaisons

La version de base, alimentée par un V8 de 5.0 litres capable de développer 800 chevaux, a été fixée à 124.950 dollars, soit environ 118.500 euros. La déclinaison GTT-S, encore plus performante grâce à un compresseur signé Procharger, des suspensions optimisées pour la piste et un système de freinage conçu spécialement par Brembo, sera disponible à partir de 142.000 dollars, soit 135.000 euros.

50 exemplaires

Pour la troisième version, la plus féroce, nommée GTT-SL, qui bénéficie d’un intérieur exclusif, avec kit carbone, tableau de bord, panneaux de portes, console centrale, et sellerie spéciaux, il faudra débourser la modique somme de 149.000 dollars, soit 141.000 euros. Des prix qui n’ont relativement rien d’affolant, compte-tenu des performances de l’auto et de ce qu’elle représente pour les fans de la marque. Et, visiblement, la GTT a trouvé son public, puisque la production, initialement limitée à 25 exemplaires, a finalement été doublée. La production débutera dès le mois de janvier. De quoi débuter idéalement la nouvelle année !