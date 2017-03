Actu : L’Automobile du futur au Salon du mobile de Barcelone  

C'est l'un des grands rendez-vous high-tech de l'année, le Mobile World Congress s'est tenu cette semaine, à Barcelone (27 février au 2 mars). Le salon international des télécoms et de la mobilité laisse de plus en plus de place aux constructeurs et équipementiers automobiles, puisque nos voitures intègrent aujourd'hui les nouvelles technologies. Automoto vous invite à découvrir les dernières innovations, celles qui vous faciliteront la vie au volant dans les années qui viennent. Camille Chignac