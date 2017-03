Alpine A110 2017 : Présentation officielle  

ENFIN ! Après 22 ans d'absence du marché automobile et 5 ans de développement, la marque Alpine revient avec une toute nouvelle voiture nostalgiquement nommée A110. Forte d'un moteur central arrière 1,8 litre de 250 chevaux et d'un pouids de 1.080 kg seulement, la sportive premium à la française se veut aussi agile que son aînée et défier les Porsche 718 Cayman ou Alfa Romeo 4C. Prix de lancement à 58.500 euros pour la "Première Edition", aux livraisons prévues fin 2017.