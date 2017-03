Aston Martin Vantage et Rapide AMR 2017 : Présentation officielle  

En intronisant sa nouvelle sous-marque sport/compétition AMR caractérisée par une robe British Racing et bande centrale jaune, le constructeur Aston Martin présente deux véhicules inédits sur le stand du Salon de Genève 2017 auprès du futur hypercar Valkyrie (es AM-RB 001) : une version magnifiée de la berline Rapide au V12 de 600 chevaux et une Vantage V8 de 507 chevaux encore plus agressive, les deux portant une calandre toujours plus imposante.