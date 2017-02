Cette semaine Automoto et Marion Jollès Grosjean prennent rendez-vous à Paris pour la salon de la voiture ancienne Rétromobile, et vous fait une surprise : une Porsche 911 T de 1971 à gagner ! Mais aussi, les essais des Audi A5 Sportback et de la Honda Civic, ainsi qu'un Grand Format sur la passion automobile et moto à Miami et un Plein Phare sur l'Autopartage.