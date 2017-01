Bentley Continental Supersports 2017 : Présentation officielle  

Surnommée comme “la Bentley la plus extrême jamais produite”, cette Continental Supersports fait suite à un modèle éponyme de 2011, mais avec un look beaucoup plus agressif, montrant spoiler avant, ouïes de capot, jupes latérales agrandies, petit aileron arrière, mais surtout une puissance de son moteur W12 grimpant à 710 chevaux, pour écraser le 0-100 km/h en 3,5 secondes malgré ses 2,3 tonnes, et atteindre 336 km/h au compteur, avec 15,9 l/100 km en consommation moyenne théorique. Révélée ici en coupé, la sportive de luxe britannique est aussi disponible en cabriolet, avec 3,7 s au 0-100 km/h et 330 km/h en pointe. Prix estimé : 250.000 euros (coupé) et 280.000 euros (cabriolet).