Citroën C-Aircross Concept 2017 : Présentation officielle  

Ce show-car présentée à l’occasion du Salon automobile de Genève en mars 2017 évoque le prochain modèle remplaçant du minispace C3 Picasso. Nommé C-Aircross, en lien avec le nom définitif qui sera C3 Aircross, ce SUV urbain de 4,15 mètres de long fait jeu égal avec le C4 Cactus mais affiche une allure plus baroudeuse, via une hauteur de caisse élevée, des protections inférieures noires en rupture avec le corail et rouge, mais garde une filiation au travers d'un faciès identique à la C3 et le concept Aircross de 2015.