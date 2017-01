Défi : Une BMW M6 Gran Coupé peut-elle battre un avion de voltige ?  

La M6 Gran Coupé est l'une des voitures les plus performantes de la planète : V8 biturbo, 600 chevaux et plus de 300 km/h en pointe lorsqu'elle est équipée du « pack performance ». Difficile de lui trouver adversaire à sa taille. Alors nous avons carrément décidé de l'opposer à un avion de voltige et sa pilote : Mélanie Astles, première femme à avoir intégré la prestigieuse Red Bull Air Race. La BMW est-elle capable de battre l'avion de Mélanie ? Nous les avons départagés au terme d'une course sur la piste de l'aéroport de Châteauroux.