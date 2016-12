Emission Automoto diffusée le 27 décembre 1986 par Christian van Ryswyck, Gilbert Mercinier et Pierre Granjean. A quelques jours du départ du neuvième Paris-Alger-Dakar, les pilotes se préparent à une nouvelle aventure, avec parmi eux des légendes comme Henri Pescarolo, Jacky Ickx et notre journaliste Bernard Giroux copilote d'Ari Vatanen sur Peugeot 205 en auto, Cyril Neveu et Hubert Auriol en moto ou encore Yan de Rooy en camion.