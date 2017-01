Cet intégrale de l'émission Automoto du 3 janvier 1987 est dédiée au lancement du Paris-Alger-Dakar, avec les galères dans la boue, et où sont engagées les nouvelles Peugeot 205 T16 d'Ari Vatanen appuyé de notre journaliste Bernard Giroux face aux 4x4 traditionnels Toyota et Lada de René Metge ou Jacky Ickx, sans oublier Cyril Neveu et Hubert Auriol en moto.