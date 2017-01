Rivale des Renault Mégane, Peugeot 308 et Volkswagen Golf, la Hyundai i30 montre une maturité toujours plus grande, des équipements à la hauteur, une qualité en progression, et un style plus élégant. Assez pour viser les stars des voitures compactes en Europe ? Réponse dans cet essai Automoto.