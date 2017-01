Évènement : Le RallyCircuit, on y a participé !  

Connaissez-vous le RallyCircuit ? C’est un mélange de course sur piste, de spéciale de rallye et de Gymkhana, ces parcours urbains popularisés par les vidéos de Ken Block. La première épreuve en France a eu lieu sur le circuit du Castellet et Automoto avaient évidemment engagé une voiture !! Problème, notre équipage, Jean-Pierre Gagick et Anthony Beltoise, n’a jamais conduit une voiture de rallye ! Vont-ils arriver à lutter avec l’élite des rallymen dont un certain… Sébastien Loeb ?