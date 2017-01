Faraday Future FF 91 2018 : Présentation officielle  

Lors du CES de Las Vegas en janvier 2017, la start-up automobile américaine Faraday Future a présente son seconde prototype, la FF 91, suivant l'époustouflant supercar FFZERO1 de l'an passé. Le SUV 100% électrique mise sur un dessin porté sur l'éaérodynamique, des performances hors normes via 1.050 chevaux de puissance, une autonomie de plus de 600 kilomètres, une conduite autonome possible, et un habitacle digne d'une classe affaires, dont le conducteur passerait via une interface personnalisée et intuitive. Sortie prévue pour 2018.