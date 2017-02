Troquant son moteur 4 cylindres pour un 3 cylindres 1,5 litre, la Fiesta ST développe une puissance de 200 chevaux, et s'offre des modes de conduite Sport et Circuit pour profiter de ses performances, dont le 0-100 km/h en 6,7 secondes. Présentation au Salon de Genève 2017 et lancement autour de 25.000 euros.