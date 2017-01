La renaissance de la marque Alpine, disparue en 1995, se fera finalement en 2017, avec cette descendante fidèle de la berlinette A110, qui sera nommée A120. Avec un poids limité à 1.110 kg et un moteur de plus de 250 chevaux, la nouvelle division sport premium de Renault prendra forme à partir de la fin de l'année. prix estimé : entre 55 et 60.000 euros.