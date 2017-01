Grand Format : La saga Triumph  

C'est l'une des marques de motos les plus anciennes au monde (115 ans cette année) : Triumph a le vent en poupe, portée par un catalogue pléthorique, elle a parfaitement su intégrer la tendance néo-rétro dans sa technologie moderne et a séduit de nombreuses stars et sportifs à travers l'histoire. "Brutal Beauty", c’est le petit surnom de la nouvelle Triumph Bobber, développée autour du twin 1200 cm3 sorti cette année sur les dernières Bonneville T120 et Thruxton. Profil bas, monoplace, guidon large et plat, selle (suspendue) gros pneus : flashback dans les années 1940 pour le style. Quant au reste, c’est tout ce qu’il y a de plus moderne. Quels sont les secrets de l'inoxydable Triumph ? Pourquoi tant de motards l'ont adopté, parfois avant même de l'essayer ?