Désormais typée berline trois volumes dans sa 10ème génération, la version la plus sportive de la compacte Civic se présente à l'occasion du salon Automobile de Genève en mars 2017 avec un style toujours plus exubérant, une boîte manuelle pour le plaisir à l'état pur, et un moteur 2,0 litres turbo de 320 chevaux. Lancement à l'été 2017 à un prix aux environs de 36.000 euros.