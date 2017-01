N'est pas Ken Block qui veut. En prenant le volant d'une C63 S neuve, pour rappel la plus puissante des Classe C avec son V8 de 510 chevaux, ce conducteur allemand a appris que la berline se méritait, l'envoyant dans le trottoir après l'expérimentation du drift sur pavés glissants, au point de casser la jante arrière droite et ses deux pneus gauche... et le trottoir.