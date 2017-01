L'écurie Red Bull Racing a livré une vidéo très sympathique dans ce que l'on peut appeler creux de l'inter-saison. En attendant le premier Grand Prix de F1 de l’année 2017, les pilotes Daniel Ricciardo et Max Verstappen s'ennuient profondément, avant le retour à la course le 29 mars en Australie. On notera au passage la présence d'une monoplace à l'aileron arrière rabaissé, un des éléments spécifiques des nouvelles F1 de la future RB13.