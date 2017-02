Vous ne rêvez pas, il s'agit bien d'une Kangoo de 500 chevaux. Mais pour atteindre une telle puissance, les frères Olle et Lasse Andersson ont retiré le moteur Renault et l'ont remplacé par le bloc Mercedes OM606 auquel ils ont ajouté un super-compresseur ! Avec ce ludospace transformé en bolide, les frères Andersson compte bien remporter la Speed Weekend d'Arsunda, en Suède, une course de vitesse sur glace !