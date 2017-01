L'Optima étant la berline familiale sage, la nouvelle Stinger longue de 4,82 m sera chargée de provoquer l'émotion chez Kia avec un design plus séduisant inspiré du concept-car GT de 2011, et s'oriente sur le sport avec un V6 de 365 chevaux pour un 0-100 km/h en 5,2 secondes, ainsi que des roues arrière motrices. Sortie fin 2017 en France, avec également un 2,0 litres essence 255 chevaux, en attendant un diesel et une version électrique.