Cette semaine, la nouvelle SEAT Ibiza dévoile son style et ses caractéristiques, tandis que l'Alfa Romeo Giulia récupère le titre de voiture la plus Belle de l'Année 2016, Volkswagen devient n°1 automobile, la Mercedes-AMG E 63 Estate se fait le plus puissant des break et la BMW Série 5 se décline en déménageur Touring.