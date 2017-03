La nouvelle Alpine A110 au Salon de Genève 2017  

On l'attend depuis si longtemps ! Eh bien ça y est, enfin la voilà : ALPINE IS BACK ! La nouvelle A110 a fait sensation au salon de Genève : design rétro-moderniste inspiré de la célèbre Berlinette, et châssis-carrosserie en aluminium ! Un poids plume qui a donné envie à tous les visiteurs de prendre le volant de LA sportive française. Retour sur l'histoire Alpine avec tous les détails de la nouvelle star du salon avec Benoît Dhomps.